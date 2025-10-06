Матчи Скрыть

Овчинников высказался о будущем главного тренера "Спартака"

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о будущем Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак" должны покидать все, а не только генеральный директор — он соскочил первым. У того же Станковича нет будущего в "Спартаке", но он никогда сам не подаст заявление об уходе, - сказал Овчинников "Чемпионату".

Напомним, сегодня, 6 октября, Сергей Некрасов сменил Олега Малышева, который покинул пост генерального директора "Спартака" по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в структуре клуба. 48-летний Малышев занимал должность генерального директора с июня 2023 года.


Деян Станкович возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в РПЛ с 18 очками.

