Овчинников высказался о будущем главного тренера "Спартака"

- "Спартак" должны покидать все, а не только генеральный директор — он соскочил первым. У того же Станковича нет будущего в "Спартаке", но он никогда сам не подаст заявление об уходе, - сказал Овчинников "Чемпионату".
Напомним, сегодня, 6 октября, Сергей Некрасов сменил Олега Малышева, который покинул пост генерального директора "Спартака" по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в структуре клуба. 48-летний Малышев занимал должность генерального директора с июня 2023 года.
Деян Станкович возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в РПЛ с 18 очками.
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о будущем Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"