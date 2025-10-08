Врач "Динамо" рассказал о физической форме Тюкавина

"Костя полностью тренируется с командой, никаких ограничений нет. Сложностей не испытывает, все тренировки полностью проводит. Никаких осложнений нет, освобождений от командных тренировок в пользу индивидуальных занятий тоже не происходит", — приводит слова Родионова "Матч ТВ".
Напомним, Тюкавин получил травму в сезоне-2024/25 во время матча 19-го тура РПЛ "Динамо" с "Ростовом". (1:1). Нападающему диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позднее игрока прооперировали. Первый матч Тюкавина после травмы состоялся 13 сентября в рамках матча 8-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
В субботу, 4 октября "Динамо" со счетом 3:5 уступил "Локомотиву" в рамках 11-го тура чемпионата России. На данный момент бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице с 11 очками.
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов высказался о состоянии здоровья нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"