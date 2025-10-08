Матчи Скрыть

Абаскаль: "Спартак" будет лидером в ближайшее время

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил текущие результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Я думаю, что они будут лидерами в ближайшее время. Команда действительно очень конкурентоспособна", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".

После 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками и отстает от лидирующего в таблице ЦСКА на 6 баллов.

Гильермо Абаскаль был главным тренером красно-белых с июня 2022 года по апрель 2024 года. На данный момент испанский специалист занимает аналогичную должность в мексиканском клубе "Атлетико Сан-Луис".

