- Понятно, что сборная России — это престижно, и Глебов вызывался туда пока только один раз. Он с удовольствием поехал бы туда, если бы был здоров. Однако Кирилл только восстановился после мышечного повреждения. Думаю, тренеры сборной правильно оценили, что нет необходимости вызывать его сразу после восстановления. Если бы вызвали, он с удовольствием поехал бы, но ничего страшного, что он остался в ЦСКА.
19-летний Кирилл Глебов, играющий на позиции крайнего нападающего впервые получил вызов в главную команду страны в сентябре этого года. 4 сентября вингер дебютировал в сборной России, проведя 29 минут в товарищеском матче против национальной команды Иордании (0:0). В этой игре футболист получил повреждение и выбыл из строя на несколько недель.
В этом сезоне Глебов принял участие в 14 матчах за московский ЦСКА во всех турнирах, забил 5 голов и сделал две результативные передачи на партнеров.
Источник: "Чемпионат"
Агент вингера ЦСКА высказался о невызове игрока в сборную России
Агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Харханов прокомментировал непопадание игрока в состав сборной России на октябрьский сбор.
Фото: ПФК ЦСКА