Матчи

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
Босния и Герцеговина2 тайм
Мальта
0 - 3 0 3
Нидерланды2 тайм
Шотландия
2 - 1 2 1
Греция2 тайм
Австрия
8 - 0 8 0
Сан-Марино2 тайм
Беларусь
0 - 5 0 5
Дания2 тайм
Чехия
0 - 0 0 0
Хорватия2 тайм
Фарерские острова
4 - 0 4 0
Черногория2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Польша
1 - 0 1 0
Новая Зеландия2 тайм

Белоус оценил игру московского "Спартака"

Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус высказался о результатах московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- В команду вложено много миллионов, а результата нет. Зимой будут изменения, ведь я не вижу, за счёт чего "Спартак" сможет стабильно претендовать на медали, - сказал Белоус "Чемпионату".

Напомним, 5 октября ЦСКА обыграл московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе "армейцев" отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.

На данный момент подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в РПЛ с 18 очками.

