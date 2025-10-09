- В команду вложено много миллионов, а результата нет. Зимой будут изменения, ведь я не вижу, за счёт чего "Спартак" сможет стабильно претендовать на медали, - сказал Белоус "Чемпионату".
Напомним, 5 октября ЦСКА обыграл московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе "армейцев" отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.
На данный момент подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в РПЛ с 18 очками.
Белоус оценил игру московского "Спартака"
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус высказался о результатах московского "Спартака" в текущем сезоне.
