Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
Босния и Герцеговина2 тайм
Мальта
0 - 3 0 3
Нидерланды2 тайм
Шотландия
2 - 1 2 1
Греция2 тайм
Австрия
8 - 0 8 0
Сан-Марино2 тайм
Чехия
0 - 0 0 0
Хорватия2 тайм
Беларусь
0 - 5 0 5
Дания2 тайм
Фарерские острова
4 - 0 4 0
Черногория2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Польша
1 - 0 1 0
Новая Зеландия2 тайм

Погребняк раскритиковал полузащитника "Зенита"

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк высказался об игре полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
- Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде. Я даже на поле его в этом сезоне не видел, - сказал Погребняк "СЭ".

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2030 года.

