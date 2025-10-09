Погребняк раскритиковал полузащитника "Зенита"

- Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде. Я даже на поле его в этом сезоне не видел, - сказал Погребняк "СЭ".
Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2030 года.
Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк высказался об игре полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"