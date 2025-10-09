Черданцев объяснил неудачный старт "Спартака" в матче с ЦСКА

- Спартаковцы просто не поняли, чего от них хотят, кто как играет, кто куда смещается. Странная идея замутить какую-то карусель, что не сработало. Я, конечно, не тренер, но у футболиста должна быть позиция, - сказал Черданцев "РБ Спорт".
Напомним, 5 октября подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.