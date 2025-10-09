Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
Босния и Герцеговина2 тайм
Мальта
0 - 3 0 3
Нидерланды2 тайм
Шотландия
2 - 1 2 1
Греция2 тайм
Австрия
8 - 0 8 0
Сан-Марино2 тайм
Чехия
0 - 0 0 0
Хорватия2 тайм
Беларусь
0 - 5 0 5
Дания2 тайм
Фарерские острова
4 - 0 4 0
Черногория2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Польша
1 - 0 1 0
Новая Зеландия2 тайм

Черданцев объяснил неудачный старт "Спартака" в матче с ЦСКА

Российский комментатор Георгий Черданцев высказался о неудачный старт "Спартака" в матче 11-тура РПЛ с ЦСКА (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Спартаковцы просто не поняли, чего от них хотят, кто как играет, кто куда смещается. Странная идея замутить какую-то карусель, что не сработало. Я, конечно, не тренер, но у футболиста должна быть позиция, - сказал Черданцев "РБ Спорт".

Напомним, 5 октября подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.

