Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Сычёв - о втором месте "Локомотива": необязательно покупать игроков за 30 миллионов

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв поделился мнением о результатах "железнодорожников" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
- Чтобы сейчас говорили, если бы "Локомотив" шёл первым с отрывом плюс пять очков? Михаил Галактионов проводит качественную работу. Спортивный блок показывает, что необязательно покупать за 30 миллионов легионеров - можно усиливаться и свободными агентами из "Химок", - сказал Сычёв в интервью "СЭ".

После 11 сыгранных туров "Локомотив" набрал 23 очка и находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "железнодорожники" на один балл отстают от лидирующего ЦСКА.

В следующем матче команда Михаила Галактионова дома сыграет против "армейцев". Игра пройдёт в субботу, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Локомотив" занял шестое место в чемпионате страны, набрав 53 очка.

