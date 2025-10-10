- Чтобы сейчас говорили, если бы "Локомотив" шёл первым с отрывом плюс пять очков? Михаил Галактионов проводит качественную работу. Спортивный блок показывает, что необязательно покупать за 30 миллионов легионеров - можно усиливаться и свободными агентами из "Химок", - сказал Сычёв в интервью "СЭ".
После 11 сыгранных туров "Локомотив" набрал 23 очка и находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "железнодорожники" на один балл отстают от лидирующего ЦСКА.
В следующем матче команда Михаила Галактионова дома сыграет против "армейцев". Игра пройдёт в субботу, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Локомотив" занял шестое место в чемпионате страны, набрав 53 очка.
Сычёв - о втором месте "Локомотива": необязательно покупать игроков за 30 миллионов
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв поделился мнением о результатах "железнодорожников" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив" Москва