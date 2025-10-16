Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
17:30
ВелесНе начат
Факел
17:30
УралНе начат
Черноморец
20:00
Кубань-ХолдингНе начат

Полузащитник ЦСКА считает, что команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы на первом месте - значит, да, стали сильнее, чем в прошлом сезоне. К тому же мы показываем действительно классную игру, которая нравится болельщикам", - сказал Глебов в интервью Legalbet.

После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице, опережая на один балл московский "Локомотив", находящийся на второй позиции.

Следующий матч "армейцы" проведут на выезде против "железнодорожников". Игра пройдёт в субботу, 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

