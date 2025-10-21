Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Бывший гендиректор "Спартака": клубу надо рассмотреть Сафонова в качестве усиления вратарской линии

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак заявил, что красно-белым следует приобрести вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
"Матвею надо уходить из "ПСЖ". "Спартаку" же надо рассмотреть Сафонова в качестве усиления вратарской линии. Да, у нас есть вратарь-пример в ЦСКА, но после него Матвей сильнее остальных", - сказал Первак "Советскому спорту".

Сафонов перешел в "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча за клуб.

На данный момент "Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Основным вратарем команды является Александр Максименко. В текущем сезоне футболист провел за клуб 12 матчей, пропустил 18 мячей и 3 встречи отыграл на ноль.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится