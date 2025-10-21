Бывший гендиректор "Спартака": клубу надо рассмотреть Сафонова в качестве усиления вратарской линии

"Матвею надо уходить из "ПСЖ". "Спартаку" же надо рассмотреть Сафонова в качестве усиления вратарской линии. Да, у нас есть вратарь-пример в ЦСКА, но после него Матвей сильнее остальных", - сказал Первак "Советскому спорту".
Сафонов перешел в "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча за клуб.
На данный момент "Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Основным вратарем команды является Александр Максименко. В текущем сезоне футболист провел за клуб 12 матчей, пропустил 18 мячей и 3 встречи отыграл на ноль.
Фото: Getty Images