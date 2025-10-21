"Готов ли я вернуться в большой футбол? Кто тут ответит? Раньери вот пришел в "Рому", прекрасно отработал год, а дальше не стал. Клаудио моего возраста и показал класс. Я еще точно в строю". - сказал Семин Sport24.
В своей тренерской карьере Юрий Семин больше всего матчей возглавлял московский "Локомотив". Всего под руководством российского специалиста команда провела 935 матчей, одержала 472 победы, 224 раза сыграла вничью и потерпела 239 поражений. Вместе с "железнодорожниками" Семин завоевал 3 чемпионства России, 6 Кубков России и 3 Суперкубка России.
Семин рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в большой футбол.
Фото: ФК "Локомотив"