Кубок России

Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Семин рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в большой футбол.
Фото: ФК "Локомотив"
"Готов ли я вернуться в большой футбол? Кто тут ответит? Раньери вот пришел в "Рому", прекрасно отработал год, а дальше не стал. Клаудио моего возраста и показал класс. Я еще точно в строю". - сказал Семин Sport24.

В своей тренерской карьере Юрий Семин больше всего матчей возглавлял московский "Локомотив". Всего под руководством российского специалиста команда провела 935 матчей, одержала 472 победы, 224 раза сыграла вничью и потерпела 239 поражений. Вместе с "железнодорожниками" Семин завоевал 3 чемпионства России, 6 Кубков России и 3 Суперкубка России.

