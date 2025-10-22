Челестини – о пенальти в ворота ЦСКА: если говорить честно, я разозлился

"Если говорить честно, то я разозлился, поскольку судья поставил пенальти после увиденных на повторе легких касаний. Судьи должны способствовать качественной игре, помогать, а сейчас мы идем не в лучшем направлении. В такие моменты и нужен VAR, но специального повтора не оказалось", — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА обыграл "Акрон" в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Встреча состоялась во вторник, 21 октября и закончилась со счетом 3:2. В составе армейцев голами отметились Артем Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. От "Акрона" оба гола забил Беншимол, реализовав пенальти.
ЦСКА с 13 очками лидирует в группе D Кубка России. "Акрон" набрал 5 очков и лишился возможности выйти в плей-офф турнира.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в ворота армейцев в кубковом матче с "Акроном".
Фото: ПФК ЦСКА