Челестини поддержал лимит на легионеров в РПЛ

"Мне кажется, в лимите есть смысл. Он приносит пользу. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян. По мне - команды должны состоять из хороших российских футболистов и очень-очень хороших легионеров", - сказал тренер в интервью "Чемпионату".
На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут включать не более 13 легионеров в заявку. На поле могут находится не более 8 иностранных игроков.
Фабио Челестини является главным тренером московского ЦСКА с июня 2025 года. Контракт со швейцарским специалистом рассчитан до конца сезона-2026/2027. Под руководством тренера команда провела 20 матчей, одержала 13 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 13-ти матчах.
Фото: Global Look Press