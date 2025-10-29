Челестини: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будут такие результаты

"Если быть честным: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будет Суперкубок, борьба за первое место в чемпионате и победа в группе Кубка, — с учётом всех сложностей, которые у нас были и есть. Но наша цель – июнь, и мы работаем шаг за шагом.
Успехом будет, если мы выжмем максимум из каждого игрока. А итоговое место в таблице будет соответствовать нашей работе", - цитирует Челестини "Чемпионат".
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, ранее специалист стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны в "Базеле", до этого Челестини занимал аналогичную должность в ряде других швейцарских клубов. Под руководством швейцарца ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром".
После 13 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 2 балла. В 14 туре РПЛ ЦСКА примет на домашнем стадионе "Пари НН". "Армейцы" заняли первое место на групповом этапе Кубка России - в четвертьфинале верхней сетки ЦСКА сыграет с махачкалинским "Динамо".
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил текущие результаты команды.
Фото: ПФК ЦСКА