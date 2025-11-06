"Спартак" просит рассмотреть эпизод в матче с "Краснодаром" на 18-й минуте, когда судья Кирилл Левников засчитал гол полузащитника Александра Черникова. Также клуб просит рассмотреть эпизод на 96-й минуте встречи с неназначенным пенальти", — приводит слова представителя пресс-службы РФС "Чемпионат".
Встреча 14-го тура чемпионата России состоялась в воскресенье, 2 ноября. По ее итогам "Краснодар" одержал победу над "Спартаком" со счетом 2:1. В составе черно-зеленых голами отметились Александр Черников, открывший счет встречи, и Джон Кордоба. От "Спартака" мяч в ворота хозяев забил Ливай Гарсия.
После этой встречи "Краснодар" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. "Спартак" идет на шестом месте с 22 очками.
"Спартак" обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с "Краснодаром"
"Спартак" просит рассмотреть ЭСК РФС два эпизода матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"