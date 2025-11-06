Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

"Спартак" обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с "Краснодаром"

"Спартак" просит рассмотреть ЭСК РФС два эпизода матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Спартак" просит рассмотреть эпизод в матче с "Краснодаром" на 18-й минуте, когда судья Кирилл Левников засчитал гол полузащитника Александра Черникова. Также клуб просит рассмотреть эпизод на 96-й минуте встречи с неназначенным пенальти", — приводит слова представителя пресс-службы РФС "Чемпионат".

Встреча 14-го тура чемпионата России состоялась в воскресенье, 2 ноября. По ее итогам "Краснодар" одержал победу над "Спартаком" со счетом 2:1. В составе черно-зеленых голами отметились Александр Черников, открывший счет встречи, и Джон Кордоба. От "Спартака" мяч в ворота хозяев забил Ливай Гарсия.

После этой встречи "Краснодар" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. "Спартак" идет на шестом месте с 22 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится