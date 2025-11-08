Губерниев - о "Динамо": команду лихорадит - Карпину нужно призадуматься

"Команду лихорадит, и Карпину, конечно, нужно призадуматься, что происходит. Потому что уже пора бы показывать стабильно хороший футбол. Но хочу сказать, что с "Зенитом" была кубковая игра, она не сильно показательна. А вот игры в РПЛ, я уверен, что если Карпин продолжит так же невыразительно играть, что он не доработает до конца чемпионата", - сказал Губерниев "Чемпионату".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Всего под руководством российского специалиста команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Соглашение с Карпиным действует до конца июня 2028 года.
На данный момент "Динамо" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах. Следующий матч бело-голубых пройдет 23 ноября против "Динамо" Мх в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"