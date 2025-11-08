Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Леванте2 тайм
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Монако
23:05
ЛансНе начат

Губерниев - о "Динамо": команду лихорадит - Карпину нужно призадуматься

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нестабильной игре московского "Динамо" под руководством Валерия Карпина в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Команду лихорадит, и Карпину, конечно, нужно призадуматься, что происходит. Потому что уже пора бы показывать стабильно хороший футбол. Но хочу сказать, что с "Зенитом" была кубковая игра, она не сильно показательна. А вот игры в РПЛ, я уверен, что если Карпин продолжит так же невыразительно играть, что он не доработает до конца чемпионата", - сказал Губерниев "Чемпионату".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Всего под руководством российского специалиста команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Соглашение с Карпиным действует до конца июня 2028 года.

На данный момент "Динамо" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах. Следующий матч бело-голубых пройдет 23 ноября против "Динамо" Мх в рамках РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится