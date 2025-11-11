"Сборная по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать - так на бумаге", - сказал Карпин в интервью "РБ Спорт".
Валерий Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года. За это время он провёл 28 игр, одержал 20 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные не принимают участие в международных официальных турнирах.
Также в июне 2025 года Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо". После 15 туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые занимают 10 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.
Карпин - о работе в сборной: по контракту она основная
Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин рассказал, какая работа для него является приоритетом.
Фото: официальный сайт РФС