Карпин: в этом году никто не объявлял о нежелании приезжать в сборную

"В этом году никто из футболистов старше 30 или других игроков не объявлял о завершении карьеры в сборной России. И о нежелании приезжать тоже", - сказал Карпин в интервью ТАСС.
В этом году сборная России провела девять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед и трижды сыграла вничью.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Чили в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что российский специалист возглавляет сборную с июля 2021 года. Также он совмещает эту должность с работой главным тренером в московском "Динамо" с июня 2025 года.
Фото: официальный сайт РФС