Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Карпин: в этом году никто не объявлял о нежелании приезжать в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в этом году никто не отказывался от вызова в национальную команду.
Фото: официальный сайт РФС
"В этом году никто из футболистов старше 30 или других игроков не объявлял о завершении карьеры в сборной России. И о нежелании приезжать тоже", - сказал Карпин в интервью ТАСС.

В этом году сборная России провела девять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед и трижды сыграла вничью.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Чили в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что российский специалист возглавляет сборную с июля 2021 года. Также он совмещает эту должность с работой главным тренером в московском "Динамо" с июня 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится