Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Карпин назвал самый трудный матч в своей тренерской карьере

Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин рассказал, какая игра в качестве тренера была для него самой трудной в карьере.
Фото: официальный сайт РФС
"Трудных матчей было много. В сборной - игра с Хорватией, когда проиграли 0:1, забили в свои ворота за 10 минут до конца матча. Мы заняли второе место и не попали на чемпионат мира напрямую", - передаёт слова Карпина "Матч ТВ".

Последнюю игру сборная России провела в среду, 12 ноября в Санкт-Петербурге против команду Перу. Встреча закончилась вничью 1:1. Забитыми мячами в матче отметились Александр Головин и Алекс Валера.

Следующий матч национальная команда проведёт против Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Игра пройдёт в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится