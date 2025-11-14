"Трудных матчей было много. В сборной - игра с Хорватией, когда проиграли 0:1, забили в свои ворота за 10 минут до конца матча. Мы заняли второе место и не попали на чемпионат мира напрямую", - передаёт слова Карпина "Матч ТВ".
Последнюю игру сборная России провела в среду, 12 ноября в Санкт-Петербурге против команду Перу. Встреча закончилась вничью 1:1. Забитыми мячами в матче отметились Александр Головин и Алекс Валера.
Следующий матч национальная команда проведёт против Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Игра пройдёт в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
Карпин назвал самый трудный матч в своей тренерской карьере
Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин рассказал, какая игра в качестве тренера была для него самой трудной в карьере.
Фото: официальный сайт РФС