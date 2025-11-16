"Я довольно спокойно в этой ситуации отношусь к совмещению, но практика показывает: если и там и там не получается, значит, надо от чего-то отказываться. В противном случае можно все потерять - и "Динамо", и сборную", - цитирует Губерниева "Чемпионат".
С лета 2025 года Валерий Карпин совмещает посты главного тренера в сборной России и в московском "Динамо". Во время ноябрьской паузы российская национальная команда провела два товарищеских матча, в которых не смогла одержать ни одной победы (ничья и поражение).
"Динамо" в 15 сыгранных турах РПЛ набрало 17 очков и идет на десятом месте в турнирной таблице, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (22:23).
Губерниев: Карпин может потерять все - и "Динамо", и сборную России
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе Валерия Карпина.
Фото: сборная России