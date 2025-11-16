Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

Губерниев: Карпин может потерять все - и "Динамо", и сборную России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе Валерия Карпина.
Фото: сборная России
"Я довольно спокойно в этой ситуации отношусь к совмещению, но практика показывает: если и там и там не получается, значит, надо от чего-то отказываться. В противном случае можно все потерять - и "Динамо", и сборную", - цитирует Губерниева "Чемпионат".

С лета 2025 года Валерий Карпин совмещает посты главного тренера в сборной России и в московском "Динамо". Во время ноябрьской паузы российская национальная команда провела два товарищеских матча, в которых не смогла одержать ни одной победы (ничья и поражение).

"Динамо" в 15 сыгранных турах РПЛ набрало 17 очков и идет на десятом месте в турнирной таблице, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (22:23).

