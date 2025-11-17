Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Головин - о Кисляке: на бумаге он усилит "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о перспективах хавбека "армейцев" Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы можем говорить о высоком уровне Кисляка, пока он играет в России. Матвей точно заслуживает такого внимания, однако показывать свой уровень нужно в тех реалиях, где совсем другой футбол. На бумаге Кисляк точно усилит "Монако", но дальше не могу сказать", - сказал Головин в интервью "Советскому спорту".

В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в 22 матчах в составе ЦСКА, отметился пятью голами и отдал пять голевых передач. Также на его счету семь встреч в сборной России и один забитый мяч. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 16 миллионов евро.

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Он принял участие за команду в 241 встрече, отметился 36 забитыми мячами и сделал 40 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится