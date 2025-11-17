"Мы можем говорить о высоком уровне Кисляка, пока он играет в России. Матвей точно заслуживает такого внимания, однако показывать свой уровень нужно в тех реалиях, где совсем другой футбол. На бумаге Кисляк точно усилит "Монако", но дальше не могу сказать", - сказал Головин в интервью "Советскому спорту".
В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в 22 матчах в составе ЦСКА, отметился пятью голами и отдал пять голевых передач. Также на его счету семь встреч в сборной России и один забитый мяч. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 16 миллионов евро.
Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Он принял участие за команду в 241 встрече, отметился 36 забитыми мячами и сделал 40 голевых передач.
Головин - о Кисляке: на бумаге он усилит "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о перспективах хавбека "армейцев" Матвея Кисляка.
