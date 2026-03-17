Сперцян: это был настоящий футбол

- Очень важно было ответить игрой и победить. Спасибо большое нашим болельщикам. 31 тысяча - вау! Это благодаря им!
- Что это вообще было?
- Настоящий футбол!
- Принципиально было обыграть с таким счётом?
- Это так уже получилось. Важно было сохранять дисциплину и ответить игрой.
- Какие были мысли перед вторым таймом при счёте 1:0, когда ещё ничего не ясно было?
- Нам сказали играть быстрее, что моменты еще будут, стандарты. Потом быстрый гол, красная карточка.
- Первый тайм не слишком удался. Над чем удалось поработать, чтобы команда преобразилась?
- Думаю, что нужно было сохранять уверенность, дисциплину, самоотдачу. Сегодня это всё было.
- Впереди финал. Кого из пары "Динамо" - "Спартак" хотели бы видеть?
- Без разницы.
- Второй гол Батчи - один из лучших в этой сезоне?
- Красивая комбинация. Чуть испугались, что офсайд. Но на данный момент можно так считать.
- Как прокомментируете два удаления у соперника? Там не было игры в мяч, чистая агрессия.
- Я тоже смотрел по экрану эпизод. Там 3 раза человек ударил.
- Несколько раз "Краснодар" был в шаге от Кубка, но трофея по-прежнему этого нет. Можно ли сказать, что этот титул для вас более важен, чем второе чемпионство?
- Ни в коем случае. Важна каждая игра. Сегодня победили, нужно готовиться к "Пари НН".
