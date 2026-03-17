Сперцян: это был настоящий футбол

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался после победы над ЦСКА (4:0) в кубковом матче.
Фото: ФК "Краснодар"
- Очень важно было ответить игрой и победить. Спасибо большое нашим болельщикам. 31 тысяча - вау! Это благодаря им!

- Что это вообще было?

- Настоящий футбол!

- Принципиально было обыграть с таким счётом?

- Это так уже получилось. Важно было сохранять дисциплину и ответить игрой.

- Какие были мысли перед вторым таймом при счёте 1:0, когда ещё ничего не ясно было?

- Нам сказали играть быстрее, что моменты еще будут, стандарты. Потом быстрый гол, красная карточка.

- Первый тайм не слишком удался. Над чем удалось поработать, чтобы команда преобразилась?

- Думаю, что нужно было сохранять уверенность, дисциплину, самоотдачу. Сегодня это всё было.

- Впереди финал. Кого из пары "Динамо" - "Спартак" хотели бы видеть?

- Без разницы.

- Второй гол Батчи - один из лучших в этой сезоне?

- Красивая комбинация. Чуть испугались, что офсайд. Но на данный момент можно так считать.

- Как прокомментируете два удаления у соперника? Там не было игры в мяч, чистая агрессия.

- Я тоже смотрел по экрану эпизод. Там 3 раза человек ударил.

- Несколько раз "Краснодар" был в шаге от Кубка, но трофея по-прежнему этого нет. Можно ли сказать, что этот титул для вас более важен, чем второе чемпионство?

- Ни в коем случае. Важна каждая игра. Сегодня победили, нужно готовиться к "Пари НН".

