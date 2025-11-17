"В связи с тем, что со следующего сезона, вероятнее всего, будет более жесткий лимит, любой игрок с российским паспортом будет интересовать тот или иной клуб. Но на сегодняшний день это не более чем разговоры. Никаких переговоров и консультаций не ведется", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что красно-белые планируют усилиться Раковым зимой. Отметим, что 20-летний форвард играет в "Крыльях Советов" в аренде до конца текущего сезона. Права на него принадлежат московскому "Локомотиву".
В сезоне-2025/26 Вадим Раков принял участие в 11 встречах в составе самарского клуба, в которых записал на свой счет пять голов и две результативные передачи. "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. "Спартак" идет шестым, набрав 25 очков за 15 туров чемпионата России.
Агент Ракова ответил на слухи о переговорах со "Спартаком"
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в "Спартак".
Фото: ПФК "Крылья Советов"