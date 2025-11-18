Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Челестини - о работе в ЦСКА: искал проект, где смогу выигрывать титулы

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что получил в "армейском" клубе возможность бороться за трофеи.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я сразу искал проект, где смогу что-то сроить, бороться, выигрывать титулы. С первым же матчем в Казани понял, что не ошибся. Когда ты играешь против "Зенита", не нужно думать, что ты в серьёзной лиге и в большом чемпионате, это и так понятно. Я понимаю, где нахожусь и насколько важные такие матчи", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".

Фабио Челестини пришёл в ЦСКА этим летом из "Базеля". Со швейцарской командой он выиграл местный чемпион и стал обладателем Кубка страны. В первом официальном матче под руководством Фабио Челестини "армейский" клуб завоевал Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0).

После первого круга Российской Премьер-Лиги красно-синие занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. ЦСКА уступает "Краснодар" лидерство по дополнительным показателям.

