Генич предположил, с каким счетом завершится дерби "Спартак" — ЦСКА

"Это будет верховая игра, примерно такая же, как была на "ВЭБ Арене", но с другим развитием. Думаю, счет будет 2:2", — сказал Генич в программе "О, родной футбол!".
По итогам первого круга чемпионата России ЦСКА с 33 очками располагается на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера "Краснодара" (33 балла) лишь по дополнительным показателям. "Спартак" с 25 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы.
Очное противостояние команд в 16 туре состоится в субботу, 22 ноября, на "Лукойл Арене". Начало — в 16:45 мск.