Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Генич предположил, с каким счетом завершится дерби "Спартак" — ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич поделился прогнозом на матч 16 тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: Константин Генич
"Это будет верховая игра, примерно такая же, как была на "ВЭБ Арене", но с другим развитием. Думаю, счет будет 2:2", — сказал Генич в программе "О, родной футбол!".

По итогам первого круга чемпионата России ЦСКА с 33 очками располагается на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера "Краснодара" (33 балла) лишь по дополнительным показателям. "Спартак" с 25 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы.

Очное противостояние команд в 16 туре состоится в субботу, 22 ноября, на "Лукойл Арене". Начало — в 16:45 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится