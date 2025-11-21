Матчи Скрыть

Губерниев назвал фаворита матча "Спартак" - ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче 16 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"ЦСКА выглядит фаворитом, но чтобы вопрос: "Кто такой мистер Романов?" не повис в воздухе, в этой игре "Спартаку" нужна победа. От этой игры в судьбе тренера многое зависит. Но фаворит всё равно ЦСКА, потому что Челестини – огромный молодец. В отличие от Карпина он не приглашал игроков и выжимает из команды самое лучшее", - цитирует Губерниева Metaratings.

В субботу, 22 ноября, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени. После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками, команда Фабио Челестини располагается на 2 строчке с 33 баллами в своем активе.

Напомним, что "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

