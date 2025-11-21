Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
3 - 2 3 2
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

"Сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2". Дзюба - о победе над "Сочи"

Футболист "Акрона" Артём Дзюба прокомментировал победу команды над "Сочи" со счетом 3:2.
Фото: ФК "Акрон"
"Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2. Был уверен. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".

Матч "Акрона" против "Сочи" состоялся сегодня, 21 ноября, в рамках 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 3:2. Артем Дзюба вышел на замену на 57-й минуте матча и сделал 2 результативные передачи.

На данный момент "Акрон" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.

