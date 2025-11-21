"Сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2". Дзюба - о победе над "Сочи"

"Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2. Был уверен. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
Матч "Акрона" против "Сочи" состоялся сегодня, 21 ноября, в рамках 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 3:2. Артем Дзюба вышел на замену на 57-й минуте матча и сделал 2 результативные передачи.
На данный момент "Акрон" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.