Челестини взял ответственность на себя за пропущенный гол от "Спартака"

"Гол с углового - моя зона ответственности. Обляков не должен был там находиться. Это не то, что мы наигрывали. Это моя вина", - передаёт слова Челестини "Чемпионат".
Сегодня, 22 ноября ЦСКА уступил на выезде "Спартаку" со счётом 0:1. После подачи углового от Эсекьеля Барко отличился Игорь Дмитриев.
По итогам этой встречи "армейцы" остаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 33 очка.
Следующий матч красно-синие проведут на своём поле против махачкалинского "Динамо" в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдёт в среду, 26 ноября.