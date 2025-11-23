Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Лечче2 тайм
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Унион2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Аленичев назвал победу "Спартака" над ЦСКА "впечатляющей"

Бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о победе красно-белых над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Если говорить о футбольном "Спартаке", впечатляющая победа. Она раскрепостит ребят. И в трёх оставшихся матчах ребята выложатся на полный максимум. Хотелось, чтобы в чемпионате было набрано шесть очков, и в Кубке мы прошли бы дальше", - сказал Аленичев в интервью "Чемпионату".

Вчера, 22 ноября московский "Спартак" обыграл на своём поле ЦСКА. Гол в составе красно-белых забил Игорь Дмитриев. Это победа стала первой для Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды.

На данный момент "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 28 набранных очков.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против "Балтики". Игра состоится в субботу, 29 ноября.

