Аленичев назвал победу "Спартака" над ЦСКА "впечатляющей"

"Если говорить о футбольном "Спартаке", впечатляющая победа. Она раскрепостит ребят. И в трёх оставшихся матчах ребята выложатся на полный максимум. Хотелось, чтобы в чемпионате было набрано шесть очков, и в Кубке мы прошли бы дальше", - сказал Аленичев в интервью "Чемпионату".
Вчера, 22 ноября московский "Спартак" обыграл на своём поле ЦСКА. Гол в составе красно-белых забил Игорь Дмитриев. Это победа стала первой для Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды.
На данный момент "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 28 набранных очков.
В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против "Балтики". Игра состоится в субботу, 29 ноября.