Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 1 1 1
Реал Мадрид2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
Милан2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
4 - 2 4 2
ПарижЗавершен

"Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно". Бителло - о Карпине

Полузащитник "Динамо" Бителло ответил на вопрос, был ли Валерий Карпин строгим тренером.
Фото: ФК "Динамо"
"Каждый игрок воспринимает строгость по-разному. Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно. Но мы, как футболисты, должны принимать условия. Но сейчас нужно забыть то, что было в прошлом", - цитирует Бителло "Матч ТВ".

Напомним, 17 ноября, Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо" по собственному желанию. Российский специалист возглавлял московскую команду с лета этого года. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Ролан Гусев.

Сегодня, 23 ноября, "Динамо" разгромило в матче 16-го тура РПЛ махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0.

