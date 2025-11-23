"Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно". Бителло - о Карпине

"Каждый игрок воспринимает строгость по-разному. Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно. Но мы, как футболисты, должны принимать условия. Но сейчас нужно забыть то, что было в прошлом", - цитирует Бителло "Матч ТВ".
Напомним, 17 ноября, Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо" по собственному желанию. Российский специалист возглавлял московскую команду с лета этого года. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Ролан Гусев.
Сегодня, 23 ноября, "Динамо" разгромило в матче 16-го тура РПЛ махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0.
Фото: ФК "Динамо"