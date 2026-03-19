Определены пары второго этапа 1/2 финала Кубка России

На этой стадии "Крылья Советов" сыграют против ЦСКА, а "Зенит" проведёт матч со "Спартаком". Встречи запланированы на 7-9 апреля.
Победители этих противостояний продолжат борьбу за трофей, тогда как проигравшие завершат выступление в турнире.
Ранее определилась пара финала Пути РПЛ - за выход в суперфинал сыграют "Краснодар" и московское "Динамо".
Сформированы пары второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026.
