В "ПСЖ" отреагировали на попадание Сафонова в сборную недели Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов оказался в символической сборной недели Лиги чемпионов после выступления в матче с "Челси".

Фото: ФК "ПСЖ"

- Наш вратарь Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную недели Лиги чемпионов! - говорится в сообщении.

В ответной игре 1/8 финала голкипер "ПСЖ" сохранил ворота "сухими" и стал одним из лучших игроков встречи. По ходу матча он девять раз выручил команду, а показатель предотвращённых голов составил 2,3.В парижском клубе отметили достижение футболиста.Встреча, напомним, завершилась победой французской команды со счётом 3:0.