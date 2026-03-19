В "ПСЖ" отреагировали на попадание Сафонова в сборную недели Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов оказался в символической сборной недели Лиги чемпионов после выступления в матче с "Челси".
Фото: ФК "ПСЖ"
В ответной игре 1/8 финала голкипер "ПСЖ" сохранил ворота "сухими" и стал одним из лучших игроков встречи. По ходу матча он девять раз выручил команду, а показатель предотвращённых голов составил 2,3.

В парижском клубе отметили достижение футболиста.

- Наш вратарь Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную недели Лиги чемпионов! - говорится в сообщении.

Встреча, напомним, завершилась победой французской команды со счётом 3:0.

