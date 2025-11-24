Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Челестини: знал, что еду в большую лигу, и сейчас нахожу этому подтверждение

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
- Я знал, что еду в очень соревновательную лигу. На стадионе было 40 тысяч зрителей, прекрасная атмосфера, две хорошие команды боролись, технически хорошие игроки. Я знал, что еду в большую лигу, и сейчас нахожу этому подтверждение.

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом нынешнего года. Под руководством швейцарского специалиста "армейцы" провели 24 матча во всех турнирах, в которых одержали 15 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

После 16 сыгранных туров команда Челестини занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 набранными очками.

Источник: "Матч ТВ"

