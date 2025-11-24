Челестини: знал, что еду в большую лигу, и сейчас нахожу этому подтверждение

- Я знал, что еду в очень соревновательную лигу. На стадионе было 40 тысяч зрителей, прекрасная атмосфера, две хорошие команды боролись, технически хорошие игроки. Я знал, что еду в большую лигу, и сейчас нахожу этому подтверждение.
Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом нынешнего года. Под руководством швейцарского специалиста "армейцы" провели 24 матча во всех турнирах, в которых одержали 15 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
После 16 сыгранных туров команда Челестини занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 набранными очками.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА