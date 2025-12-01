Матчи Скрыть

Агент Боселли рассказал, продлит ли нападающий контракт с "Пари НН"

Пабло Боселли, отец и агент нападающего "Пари НН" Хуана Боселли, рассказал, предлагал ли клуб уругвайцу новый контракт.
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы пока не получали конкретного предложения от клуба о продлении контракта. Когда оно поступит, мы его проанализируем. Другие команды проявляют большой интерес к Хуану, и нам нужно будет всё взвесить", - цитирует Пабло Боселли "Чемпионат".

Хуан Боселли в текущем сезоне провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей. Уругваец на данный момент является лучшим бомбардиром команды. Контракт футболиста с нижегородцами истекает по окончании текущего сезона.

После 17 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11 набранными очками в своем активе.

