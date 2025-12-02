"Кто лучший российский тренер в РПЛ? Талалаев, Мусаев и Семак. Это триумвират лучших тренеров в нашем чемпионате", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
За тур до зимней паузы в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 37 очков в 17 матчах и опережает "Зенит", идущий третьим, на один балл. Калининградская "Балтика" под руководством Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в РПЛ, имея в своем активе 32 очка.
Губерниев назвал топ-3 лучших российских тренеров
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшими отечественными специалистами.
Фото: ФК "Краснодар"