Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
4 - 5 4 5
Манчестер СитиЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
3 - 1 3 1
АтлетикоЗавершен

Кубок Италии

Новости
Ювентус
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
МагдебургЗавершен
Боруссия Д
0 - 1 0 1
БайерЗавершен

Губерниев назвал топ-3 лучших российских тренеров

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшими отечественными специалистами.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кто лучший российский тренер в РПЛ? Талалаев, Мусаев и Семак. Это триумвират лучших тренеров в нашем чемпионате", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

За тур до зимней паузы в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 37 очков в 17 матчах и опережает "Зенит", идущий третьим, на один балл. Калининградская "Балтика" под руководством Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в РПЛ, имея в своем активе 32 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится