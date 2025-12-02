Защитник, которого связывали с "Динамо", рассказал, как отреагировал на уход Карпина

"Как отреагировал на уход Карпина из "Динамо"? Прочитал. Ладно, ушел и ушел. Не так, как когда уходил из "Ростова", - передает слова Вахании "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что защитник "Ростова" Илья Вахания может перейти в московское "Динамо". Ранее в столичный клуб из ростовской команды перебрался защитник Максим Осипенко и хавбек Данил Глебов.
Валерий Карпин объявил о своем уходе с должности главного тренера бело-голубых 17 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.
Фото: ФК "Ростов"