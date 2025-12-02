Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
4 - 5 4 5
Манчестер СитиЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
3 - 1 3 1
АтлетикоЗавершен

Кубок Италии

Новости
Ювентус
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
МагдебургЗавершен
Боруссия Д
0 - 1 0 1
БайерЗавершен

Защитник, которого связывали с "Динамо", рассказал, как отреагировал на уход Карпина

Игрок "Ростова" Илья Вахания прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Как отреагировал на уход Карпина из "Динамо"? Прочитал. Ладно, ушел и ушел. Не так, как когда уходил из "Ростова", - передает слова Вахании "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что защитник "Ростова" Илья Вахания может перейти в московское "Динамо". Ранее в столичный клуб из ростовской команды перебрался защитник Максим Осипенко и хавбек Данил Глебов.

Валерий Карпин объявил о своем уходе с должности главного тренера бело-голубых 17 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

