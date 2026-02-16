"Сомневаюсь, что это случится". Погребняк назвал, что нужно "Спартаку" для конкуренции с лидерами РПЛ

Но чтобы составить серьезную конкуренцию лидерам, им надо приложить неимоверные усилия. Я сомневаюсь, что это случится", - сказал Погребняк.
"Спартак" финишировал шестым по итогам осенней части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах и ушли на зимгюю паузу в чемпионате, отставая на 8 баллов от лидирующей тройки.
Вторую часть сезона московская команда начнет под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. 1 марта "Спартак" сыграет в гостях с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ.