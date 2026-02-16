Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
15:45
УралНе начат
Динамо
18:15
УралНе начат

"Сомневаюсь, что это случится". Погребняк назвал, что нужно "Спартаку" для конкуренции с лидерами РПЛ

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о перспективах "Спартака" в весенней части чемпионата.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" для меня остается загадкой. Не знаю, чего ждать от них во второй части чемпионата. Трансферное окно еще не закрыто и, возможно, они кого-то возьмут.

Но чтобы составить серьезную конкуренцию лидерам, им надо приложить неимоверные усилия. Я сомневаюсь, что это случится", - сказал Погребняк.

"Спартак" финишировал шестым по итогам осенней части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах и ушли на зимгюю паузу в чемпионате, отставая на 8 баллов от лидирующей тройки.

Вторую часть сезона московская команда начнет под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. 1 марта "Спартак" сыграет в гостях с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 16
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится