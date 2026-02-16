Матчи Скрыть

Стало известно, с кем сборная России может провести товарищеские матчи в марте

Стали известны возможные соперники сборной России на мартовских сборах.
Фото: РФС
По информации источника, в марте национальная команда России проведет две домашние встречи, соперниками станут команды из топ-100 рейтинга ФИФА из Южной Америки и Африки.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. Летом текущего года состоится чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

В 2025 году подопечные Валерия Карпина одержали шесть побед в товарищеских матчах, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Источник: "РБ Спорт".

