По информации источника, в марте национальная команда России проведет две домашние встречи, соперниками станут команды из топ-100 рейтинга ФИФА из Южной Америки и Африки.
Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. Летом текущего года состоится чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.
В 2025 году подопечные Валерия Карпина одержали шесть побед в товарищеских матчах, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Источник: "РБ Спорт".
Стало известно, с кем сборная России может провести товарищеские матчи в марте
Фото: РФС