Российский голкипер Хайкин: хотел бы стать норвежцем, чтобы моя жизнь стала чуть проще

Голкипер "Буде-Глимта" Никита Хайкин высказался о возможном получении гражданства Норвегии.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Хайкина, он хочет получить гражданство Норвегии не из-за возможного попадания в сборную, а чтобы облегчить себе жизнь в стране.

- Вообще-то, я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а для того, чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще.

Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт. Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, чем она и интересна. Но про сборную пока говорить бессмысленно, поскольку я еще не норвежец, - цитирует Хайкина "СЭ".

Никита Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года - с января по март 2023 года он был игроком английского "Бристоль Сити", однако затем вернулся в норвежский клуб. Всего россиянин провел за "Буде-Глимт" во всех турнирах 255 матчей, пропустил 283 мяча и сохранил ворота "сухими" в 87 встречах.

Ранее стало известно, что Хайкин проходит процедуру получения гражданства Норвегии. Сообщалось, что тренерский штаб национальной команды Норвегии может вызвать голкипера в расположение сборной, если он получит новый паспорт. Напомним, что Норвегия примет участие в финальной стадии чемпионата мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

