"Локомотив" не смог договориться о переходе игрока "Крыльев Советов" - "Чемпионат"

По данным источника, "Локомотив" не смог договориться с крайним нападающим "Крыльев Советов" Иваном Олейниковым по зарплате. Сообщается, что переговоры зашли в тупик после того, как сторона игрока запросила оклад в 5 млн рублей в месяц.
Отмечается, что Олейников по-прежнему ведет переговоры с "Рубином".
27-летний вингер выступает за самарскую команду с лета 2024 года. Его контракт с клубом действует до июня 2027-го. В этом сезоне футболист провел 18 матчей в РПЛ и Кубке России, азбил два гола и отдал два голевых паса.
Источник: "Чемпионат"
Вингер самарцев не перейдет в московский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"