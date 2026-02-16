Матчи Скрыть

"Ахмат" близок к аренде защитника "Спартака" - источник

Грозненцы могут пополнить состав игроком красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Ахмат" ведет активные переговоры об аренде крайнего защитника "Спартака" Даниила Хлусевича. Сообщается, что игрок интересен еще нескольким клубам, но грозненцы явряются фаворитами в борьбе за футболиста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хлусевича предложили в "Ахмату" и "Балтике".

В нынешнем сезоне 24-летний латераль сыграл в 10 матчах чемпионата и Кубка России, в которых провел на поле лишь 521 минуту и записал в свой актив один забитый мяч. Контракт Хлусевича с коасно-белыми рассчитан до июня 2027 года.

Источник: "Чемпионат"

