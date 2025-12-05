Семин считает, что Гусев готов стать главным тренером "Динамо"

"Гусев уже достаточно опытный и как футболист, и как тренер. Я думаю, он созрел, чтобы дать ему контракт. Нужно обязательно дать ему время", — сказал Семин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Ролан Гусев стал и.о. главного тренера "Динамо" 17 ноября после ухода из команды Валерия Карпина. В одном из интервью специалист раскритиковал физическую форму своих подопечных, а также экс-тренера по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса.
За эти слова Гусев получил большую порцию критики от своих коллег, журналистов и футбольных экспертов, но позже он принес публичные извинения за свои высказывания.
В субботу, 6 декабря, "Динамо" сыграет в гостях со "Спартаком" в рамках 18 тура Российской Премьер-Лиги. Матч стартует в 16:30 мск.
Бывший наставник московского "Динамо" Юрий Семин высказался о перспективах исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева быть утвержденным в должности.
Фото: ФК "Динамо" Москва