Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Семин считает, что Гусев готов стать главным тренером "Динамо"

Бывший наставник московского "Динамо" Юрий Семин высказался о перспективах исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева быть утвержденным в должности.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Гусев уже достаточно опытный и как футболист, и как тренер. Я думаю, он созрел, чтобы дать ему контракт. Нужно обязательно дать ему время", — сказал Семин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Ролан Гусев стал и.о. главного тренера "Динамо" 17 ноября после ухода из команды Валерия Карпина. В одном из интервью специалист раскритиковал физическую форму своих подопечных, а также экс-тренера по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса.

За эти слова Гусев получил большую порцию критики от своих коллег, журналистов и футбольных экспертов, но позже он принес публичные извинения за свои высказывания.

В субботу, 6 декабря, "Динамо" сыграет в гостях со "Спартаком" в рамках 18 тура Российской Премьер-Лиги. Матч стартует в 16:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится