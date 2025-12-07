Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
0 - 1 0 1
Анже2 тайм
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

Алип оценил для "Зенита" первую часть чемпионата России

Защитник "Зенита" Нуралы Алип подвел итоги осенней части РПЛ для совей команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Если говорить о первой части чемпионата, думаю, "Зениту" можно поставить четыре с плюсом. На старте РПЛ мы упустили много очков там, где не должны были, проиграли "Ахмату". Но потом все наладилось, стали часто выигрывать", - сказал Алип.

"Зенит" набрал 39 очков в 18 сыгранных матчах и находится на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 ноября, петербургский клуб может потерять единоличное лидерство в чемпионате по итогам встречи "Краснодар" - ЦСКА. На данный момент сине-бело-голубые опережают краснодарцев на два балла и имеют преимущество в три очка над "армейцами".

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится