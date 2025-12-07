Алип оценил для "Зенита" первую часть чемпионата России

"Если говорить о первой части чемпионата, думаю, "Зениту" можно поставить четыре с плюсом. На старте РПЛ мы упустили много очков там, где не должны были, проиграли "Ахмату". Но потом все наладилось, стали часто выигрывать", - сказал Алип.
"Зенит" набрал 39 очков в 18 сыгранных матчах и находится на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 ноября, петербургский клуб может потерять единоличное лидерство в чемпионате по итогам встречи "Краснодар" - ЦСКА. На данный момент сине-бело-голубые опережают краснодарцев на два балла и имеют преимущество в три очка над "армейцами".
Защитник "Зенита" Нуралы Алип подвел итоги осенней части РПЛ для совей команды.
