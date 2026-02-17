Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
Андижан2 тайм
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ЧелябинскИдёт
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитИдёт

В сборной Мали обозначили условие для проведения матча с Россией

Тренер по физической подготовке сборной Мали Александр Копполани высказался о возможном товарищеском матче против России.
Фото: РФС
Тренер по физической подготовке заявил, что вероятность проведения матча довольно высокая.

"80 процентов, что матч сборной Мали с Россией состоится. Есть ещё некоторые организационные детали, прежде чем наша федерация подтвердит проведение матча.

Чтобы иметь возможность освободить игроков от их клубов, мы должны организовать второй матч в эту международную паузу", - сказал Копполани "Чемпионату".

На данный момент национальная команда Мали занимает 54-е место в турнирной таблице рейтинга ФИФА, сборная России занимает 33-ю строчку.

Ранее, 15 ноября 2025 года, подопечные Валерия Карпина проводили товарищеский матч против Чили. Национальная команда России уступила со счетом 0:2.

