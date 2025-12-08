Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
17:00
ПармаНе начат
Удинезе
20:00
ДженоаНе начат
Торино
22:45
МиланНе начат

"Надеюсь, это недоразумение". Глава РПЛ - об обвинении игрока ЦСКА в расизме

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос об обвинениях футболиста ЦСКА в расизме.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я сидел в ложе. Ничего не слышал. Надеюсь, что это недоразумение", - передает слова Алаева "Чемпионат".

Напомним, в перерыве матча 18-го тура чемпионата России защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что его одноклубник подвергся оскорблениям на расовой почве. После игры нападающий Джон Кордоба сообщил, что у него произошел конфликт с хавбеком ЦСКА Родриго Вильягрой, который позволил себе расистские высказывания.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится