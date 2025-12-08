"Надеюсь, это недоразумение". Глава РПЛ - об обвинении игрока ЦСКА в расизме

"Я сидел в ложе. Ничего не слышал. Надеюсь, что это недоразумение", - передает слова Алаева "Чемпионат".
Напомним, в перерыве матча 18-го тура чемпионата России защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что его одноклубник подвергся оскорблениям на расовой почве. После игры нападающий Джон Кордоба сообщил, что у него произошел конфликт с хавбеком ЦСКА Родриго Вильягрой, который позволил себе расистские высказывания.
