В "Динамо" Махачкала высказались о решении Биджиева уйти в отставку

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал решение главного тренера команды Хасанби Биджиева подать в отставку.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"У Хасанби закончился контракт летом, но мы сразу думали его сохранить, потому что он профессионал, который пользуется уважением... Нашего решения еще нет. Квалифицированного тренера найти непросто. Вернемся к этой теме через день-два, когда все обсудим", - передает слова Гаджиева "Матч ТВ".

Вчера, 7 декабря, главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев подал в отставку после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги против нижегородского "Пари НН". Игра проходила в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" и завершилась поражением команды Биджиева со счетом 0:1.

59-летний специалист возглавляет махачкалинцев с февраля 2024 года. Под его руководством динамовцы вышли из Первой лиги в РПЛ и финишировали по тогам сезона 2024/2025 на 11-м месте.

