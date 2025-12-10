Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Защитник "Зенита" Алип оценил текущие результаты команды

Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип дал оценку текущим результатам команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Все помнят, как в прошлом году в двух последних матчах осенней части мы уступили "Крыльям Советов" и "Акрону". Сейчас набрали шесть очков и обыграли тот же "Акрон". В связи с этим испытываем некоторое облегчение. Считаю, в целом первый этап чемпионата провели неплохо. В новом году вернемся с новыми силами. И обязательно поборемся за чемпионство", - цитирует Алипа "Матч ТВ".

В 18 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:0, тольяттинцы более 70 минут играли в меньшинстве после удаления защитника Йонуца Неделчару. Тольяттинский клуб обратился в ЭСК РФС по удалению своего футболиста во встрече с петербуржцами.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками и отстает от "Краснодара" на 1 балл. По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны, петербуржцы завоевали серебряные медали чемпионата.

