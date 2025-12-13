Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Спортдиректор "Ахмата" раскрыл планы на зимнее трансферное окно

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев заявил, что в зимнее трансферное окно в клубе произойдут перемены.
Фото: ФК "Ахмат"
"По позициям пока не хотелось бы говорить. Перемены, конечно, будут. Новички будут, планы уже обозначены президентом клуба и главным тренером. Но и ряд игроков тоже покинет команду. Усиления будут точечными", — приводит слова Газзаева "Чемпионат".

"Ахмат" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на восьмом месте. После 18-ти туров команда Станислава Черчесова набрала 22 очка. В последнем матче перед перерывом в РПЛ грозненцы одержали победу над "Оренбургом" со счетом 1:0.

В следующем туре Российской Премьер-лиги "Ахмат" сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта в 19:00 по московскому времени.

