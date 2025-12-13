"По позициям пока не хотелось бы говорить. Перемены, конечно, будут. Новички будут, планы уже обозначены президентом клуба и главным тренером. Но и ряд игроков тоже покинет команду. Усиления будут точечными", — приводит слова Газзаева "Чемпионат".
"Ахмат" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на восьмом месте. После 18-ти туров команда Станислава Черчесова набрала 22 очка. В последнем матче перед перерывом в РПЛ грозненцы одержали победу над "Оренбургом" со счетом 1:0.
В следующем туре Российской Премьер-лиги "Ахмат" сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта в 19:00 по московскому времени.
Спортдиректор "Ахмата" раскрыл планы на зимнее трансферное окно
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев заявил, что в зимнее трансферное окно в клубе произойдут перемены.
Фото: ФК "Ахмат"