"Они не с первой попытки взяли Веру в команду, давно хотели видеть его у себя. Не знаю, кому он в "Локомотиве" сильно нравится — тренеру или руководству. Время покажет. Но раз они так его хотели видеть, так искали, стало быть, он нужен для их концепции, для улучшения их игры", - цитирует Заварзина "Матч ТВ".
Лукас Вера перешел в московский "Локомотив" на правах свободного агента и заключил с клубом контракт до лета 2028 года. Полузащитник мог стать игроком "железнодорожников" в летнее трансферное окно, однако в последний момент аргентинец отказался от перехода и решил продолжить карьеру в "Аль-Вахде". За новую команду полузащитник не провел ни одного матча и осенью расторгнул с клубом контракт.
Ранее Лукас Вера в чемпионате России выступал за "Оренбург" и подмосковные "Химки". В апреле следующего года футболисту исполнится 29 лет.
"Он нужен для улучшения игры "Локомотива". Заварзин - о Вере
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о переходе Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"