Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
14:30
ПизаНе начат
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

"Он нужен для улучшения игры "Локомотива". Заварзин - о Вере

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о переходе Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Они не с первой попытки взяли Веру в команду, давно хотели видеть его у себя. Не знаю, кому он в "Локомотиве" сильно нравится — тренеру или руководству. Время покажет. Но раз они так его хотели видеть, так искали, стало быть, он нужен для их концепции, для улучшения их игры", - цитирует Заварзина "Матч ТВ".

Лукас Вера перешел в московский "Локомотив" на правах свободного агента и заключил с клубом контракт до лета 2028 года. Полузащитник мог стать игроком "железнодорожников" в летнее трансферное окно, однако в последний момент аргентинец отказался от перехода и решил продолжить карьеру в "Аль-Вахде". За новую команду полузащитник не провел ни одного матча и осенью расторгнул с клубом контракт.

Ранее Лукас Вера в чемпионате России выступал за "Оренбург" и подмосковные "Химки". В апреле следующего года футболисту исполнится 29 лет.

