"В "Спартаке" спортивный директор - иностранец. Поэтому неудивительно, что он берёт на работу иностранцев. Почему бы не дать шанс Аленичеву, а не Карседо? Дмитрий работал в "Спартаке" достаточно неплохо, просто ему не дали достаточно времени", - сказал Тарханов Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что главным тренером "Спартака" может стать Хуан Карлос Карседо.
Дмитрий Аленичев возглавлял московский клуб с начала июня 2015 года по начало августа 2016 года. Под руководством российского специалиста красно-белые провели 35 матчей, одержали 17 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений в лиге.
Тарханов: почему "Спартаку" не дать шанс Аленичеву?
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"